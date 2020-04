Supermärkte wollen jetzt ihr Angebot einschränken

Nach Unstimmigkeiten innerhalb des Handels und einem entsprechenden Aufruf aus dem Wirtschaftsministerium haben die großen Lebensmittelhandelsketten Rewe, Spar, Hofer, Lidl und Metro am Freitag bekannt gegeben, dass sie ab Karsamstag (11. April) den Verkauf ihres Sortimentes an Ware einschränken, die nicht zum Verzehr geeignet ist - also im sogenannten Non-Food-Bereich.