Facebook Messenger kommt auf den großen Bildschirm

Facebook bringt seinen Messenger auf den großen Bildschirm: Das soziale Netzwerk veröffentlichte am Freitag eine Desktop-Version seines Chat-Dienstes für PC und Mac. Sie solle es Nutzern ermöglichen, auch auf ihrem Computer Videochats zu führen sowie mit Freunden und Familie auf der ganzen Welt in Verbindung zu bleiben, so Facebook in einer Mitteilung.