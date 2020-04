„Interesse für Menschen - nicht für Fächer“

Kinder interessieren sich für Menschen - nicht für Fächer!

Denken Sie bitte an Ihre eigene Schulzeit. Waren es die Lehrer, die möglichst viel Stoff in Sie hineinzustopfen versucht haben, bei denen Sie am meisten gelernt haben? Oder nicht Lehrerpersönlichkeiten, die menschliche Vorbilder für Sie waren, die sich Zeit für Sie genommen und bei denen Sie sich dann besonders angestrengt haben?