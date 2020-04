Moretti: „Coronavirus nicht in Tirol entstanden“

Schauspieler Tobias Moretti hat sich in einer Videobotschaft zu der massiven Kritik an Tirol im Zuge der Ischgl-Affäre geäußert: „Was in diesen Tagen bei uns passiert, ist ein Irrsinn, was das Image unseres Landes betrifft.“ Zuletzt hatte es Drohung von - großteils deutschen - Urlaubern gegeben, zu klagen, weil in den Skigebieten wenige bis gar keine Maßnahmen angesichts der drohenden Coronavirus-Pandemie ergriffen worden waren. Moretti sieht hier zwar „Einzelfälle von Fehlverhalten“, betont aber, dass man nicht so tun solle, „als wäre das Coronavirus in Tirol entstanden oder ein Tiroler Problem gewesen“.