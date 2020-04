Schutzmasken aus Tirol als Trendteil des Frühlings

120 fleißige Helfer für einen guten Zweck

Eine besondere Nähaktion initiierte das Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) in Schwaz. Im Internet wurde zum Mitmachen aufgerufen. „Wir nähen Schutzmasken und unterstützen mit den Einnahmen Familien, die durch die Krise in Not geraten sind“, formuliert EKiZ-Geschäftsführerin Regina Hamberger die Aufgabe. Erstaunlich: 120 Frauen und Männer meldeten sich bisher. In der Firma Geiger aus Vomp wurde ein fachkundiges Unternehmen gefunden, das den Hobby-Nähkünstlern mit dem nötigen Wissen zur Seite steht und die Masken vertreibt. Firmenchef Peter Geiger: „Auch für uns ist das eine neue Erfahrung. Wir sind begeistert, dass so viele mitmachen.“ Für Geiger ist es auch eine Rückkehr zu den Wurzeln. Sein Großvater beschäftigte einst bis zu 1000 Heimarbeiterinnen. In der Krise wird Altbewährtes wieder bedeutend!