Mindestens 14 Tage: Zentralmatura wird verschoben

Noch vor wenigen Tagen wollte Heinz Faßmann die Verschiebung der Zentralmatura nicht als fixiert betrachten. Nun ist aber klar, dass an einem späteren Termin kein Weg mehr vorbeiführt. „Die Matura findet frühestens am 18. Mai statt“, so der Bildungsminister im Gespräch mit der „Krone“.