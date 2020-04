Kleiner Roboter sorgt im Supermarkt für Ordnung

„Bitte beachten Sie, dass Sie einen Sicherheitsabstand von ca. zwei Metern einhalten“, ist eine der Botschaften, die „Pepper“ verkündet. Besonders eine Sache ist dem elektronischen Helferlein ein Dorn im Auge. „Seien Sie bitte so solidarisch den anderen Menschen gegenüber und unterlassen Sie Hamsterkäufe von speziellen Artikeln, damit jeder in den schweren Zeiten gut versorgt ist“, so eine weitere Botschaft von „Pepper“.