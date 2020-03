Tiroler ließ 17-jähriges Mädchen für ihn stehlen

In Graz festgenommen

Im Zuge einer Fahndung konnten die beiden schließlich vergangene Woche in Graz ausgeforscht werden. Der Tiroler wurde nach der Vernehmung in die Justizanstalt Graz eingeliefert. Die mittlerweile 18-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt. Sie soll die Taten nur zum finanziellen Vorteil des Mannes ausgeführt haben. Die genaue Schadenssumme konnte vorerst noch nicht beziffert werden.