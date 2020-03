Wiener strömten zum Neusiedler See

„Dieses Verhalten ist nicht nur illegal, sondern absolut verantwortungslos“, ärgert man sich auch in Rettungskreisen. Denn durch lange Fahrten steige natürlich das Unfallrisiko. Im Ernstfall würden somit wichtige notfallmedizinische Kapazitäten in Krankenhäusern gebunden. Bürgermeisterin Michaela Wohlfart zog daher jetzt die Notbremse: „Ich habe die Menschen in unserer Gemeinde zu schützen. Daher sind ab sofort sämtliche Strände um den See für Besucher gesperrt.“