Frau (51) stahl Bekannten hochwertigen Schmuck

Irgendwann in der Zeit zwischen 16. und 23. März entwendete eine Einheimische (51) aus der Wohnung einer Bekannten in Innsbruck hochwertige Schmuckstücke, die scheinbar Zehntausende Euro wert sein sollen. Doch am Freitag, den 27. März, klopften Beamte an ihre Tür und begannen eine Hausdurchsung. Da verlor die Frau wohl die Nerven.