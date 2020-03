Auch bei Airbnb brechen die Umsätze weg

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt auch ihre Spuren bei den Vermietern von Wohnungen via Internet-Plattform Airbnb. Laut Daten, die der deutschen Zeitung „Handelsblatt“ vorliegen, ist der Umsatz bei Airbnb praktisch in ganz Europa eingebrochen. In Österreich etwa sei der Umsatz in den vergangenen Wochen um fast 70 Prozent zurückgegangen.