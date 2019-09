Airbnb bestätigt Pläne für Börsengang 2020

Große Werbekampagne angekündigt

Das Startup-Unternehmen kündigte am Mittwochabend (Ortszeit) außerdem eine millionenschwere Werbekampagne im Fernsehen und Digitalmedien an. Dabei will Airbnb vor allem um neue Gastgeber werben. Über Airbnb werden inzwischen mehr als sieben Millionen Wohnungen und Häuser in mehr als 100.000 Städten rund um den Globus zur Kurzzeitmiete angeboten.