„5000 Gäste aus Ischgl waren noch auf Skipiste“

Die Bundesregierung erklärte - wie ausführlich berichtet - am Freitag, dem 13. März, das gesamte Paznauntal und St. Anton am Arlberg zum Risikogebiet und verhängte eine Quarantäne. Sämtliche Skitouristen wurden aufgefordert, umgehend die Sachen zu packen und sich auf den schnellsten Weg nach Hause zu machen. In ihren Heimatländern sollten sie die Behörden informieren und sich zwei Wochen isolieren.