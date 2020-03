Ärztin kritisiert Mangel von Schutzausrüstung

Wolfgang Fürweger, Sprecher der Klinik und des landesweiten medizinischen Krisenstabs für Covid-19, sagte auf APA-Anfrage, dass in den vergangen zehn Tagen das gesamte Gesundheitssystem in Salzburg umgestellt worden sei, um auf die Krise reagieren zu können. „Darum müssen wir bei der Kommunikation in manchen Bereichen nachziehen. Das passiert jetzt mit Hochdruck.“ So würden laufend „Standard Operating Procedures“ - also standardisierte Vorgehensweisen - veröffentlicht werden. Auch am Problem, Schutzkleidung am Markt zu bekommen, werde massiv gearbeitet. „Parallel dazu sind bis gestern 250 Angebote von Firmen, Vereinen oder Privatpersonen eingegangen, die Material zur Verfügung stellen wollen.“ Allerdings sei davon nur ein kleiner Teil sinnvoll, weil gewisse Qualitätskriterien eingehalten werden müssen.