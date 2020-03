Olympia-Verschiebung: Ruprecht verlängert Karriere

Wegen der Olympia-Verlegung auf 2021 schiebt Sportgymnastin Nicol Ruprecht ihr eigentlich spätestens nach den heurigen Sommerspielen fix eingeplantes Karriereende auf. „Natürlich mache ich weiter. Mein Ziel heißt zweite Olympia-Teilnahme. Also werde ich erst aufhören, wenn das entschieden ist“, betonte die 27-jährige Tirolerin, die in Wien lebt. 2016 in Rio hat sie Rang 20 belegt.