„Bitte, bleibt in euren Quartieren“

Dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum bewegen, ist die Gefahr einer Corona-Ansteckung naturgemäß groß. Aufregung ausgelöst hatte daher der erste positive Test im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen, mit 300 Migranten die größte Unterkunft dieser Art in der Ostregion. Um eine rasante Ausbreitung des Erregers zu verhindern, steht das Lager unter Quarantäne. Auf den Ausbruch der Pandemie rasch reagiert wurde in den Flüchtlingsquartieren im Burgenland. Schon vor zwei Wochen hatte die Caritas im Haus Franziskus in Eisenstadt mit 100 Bewohnern und im Haus Klara in Forchtenstein mit 40 Flüchtlingen - die Hälfte davon Kinder - die Hygiene- und Sicherheitsstandards erweitert.