Auch USA melden sich praktisch von Tokio 2020 ab

1.780 Sportlerinnen und Sportler nahmen nach USOPC-Angaben an einer Umfrage teil und brachten ihre Sorgen zum Ausdruck. Die wichtigste Schlussfolgerung sei, dass „selbst wenn die signifikanten Sorgen um die Gesundheit bis zum Sommer gelindert werden könnten, die enormen Unterbrechungen im Trainingsumfeld, bei Dopingkontrollen und den Qualifikationen in keinem zufriedenstellenden Maß überwunden werden können“, hieß es in der auf der Homepage veröffentlichten Stellungnahme.