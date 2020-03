Bond-Girl Kurylenko nach Covid-Erkrankung genesen

„Vollständig erholt“

Die Schönheit verkündet dazu: „Frohen Muttertag! P.S. Ich habe mich vollständig erholt. Eine Rückschau: Eine Woche lang ging es mir ziemlich schlecht und ich befand mich hauptsächlich im Bett, schlief, mit hohem Fieber und starken Kopfschmerzen. In der zweiten Woche war das Fieber weg, aber ein leichter Husten trat auf und ich war ziemlich müde. Am Ende der zweiten Woche fühlte ich mich absolut in Ordnung. Der Husten ist fast weg, obwohl ich morgens immer noch huste, aber dann verschwindet er am Tag wieder vollständig! Mir geht es gut!“