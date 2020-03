KW 12 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Moaning - Uneasy Laughter

Man mag es kaum glauben, aber auch in prunkvollen Sonnenstaaten lässt es sich vorzüglich leiden. Was schon vor Jahren etwas weiter nördlich in der Alternative-Musikmetropole Portland seinen Ausgang nahm, hat sich mittlerweile runter bis ins mondäne Los Angeles gezogen - Bands, deren Weltschmerz sich nicht von der Sonne verbrennen lässt und die sich auch am Strand von Santa Monica in düstere Lederjacken hüllen. „Uneasy Laughter“ ist das zweite Album des Postpunk-Trios Moaning und wildert erneut ungeniert in den Sphären, die Joy Division oder New Order schon vor etwa 40 Jahren beackert haben. Frontmann Sean Solomon feiert seinen Alkoholentzug und versucht die positive Lebensenergie an die Hörer weiterzugeben. Aus diesem Anlass entstanden persönliche Unterhaltungen unter den Bandmitgliedern, die nun in elf Songs und zwei kurze Instrumentals kanalisiert wurden. Hoffnungsvolle Inhalte in musikalisch dunkler Verpackung - kein Wunder, dass dieses feine Werk auf Sub Pop erscheint. 7,5/10 Kronen