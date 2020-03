80 bis 90 Prozent Gehalt zum „Nulltarif“

Aschbacher: „Jetzt schon an Zeit nach Krise denken“

Arbeitsministerin Aschbacher richtete gemeinsam mit den zuständigen Landesräten aller Bundesländer ebenfalls einen Appell an die Arbeitgeber: Durch die Übernahme der Dienstgeberbeiträge ab dem ersten Monat durch das AMS biete das neue Corona-Kurzarbeitsmodell für die Unternehmen „äußerst attraktive Bedingungen“, ihre Belegschaft trotz der schwierigen Lage weiter in Beschäftigung zu halten und jetzt schon auch an die Zeit nach der Krise zu denken.