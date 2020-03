Intensivpatient positiv getestet: Station gesperrt

Wie das Land Salzburg informierte, stehe derzeit noch nicht fest, wie lange die Intensivstation geschlossen bleibt. Laut Krankenhaus hatte der Mann in Zell am See keine Symptome gezeigt. Zwei Patienten der Intensivstation wurden in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach überstellt. Aus Sicherheitsgründen wurden in Zell am See sechs Pflegekräfte, fünf Ärzte, zwei Röntgenassistenten und eine Reinigungskraft in häusliche Quarantäne geschickt.