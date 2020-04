Tipps gegen „Lagerkoller“ in der Wohngemeinschaft

Gemeinsam einen Film zu schauen, kann schön sein - muss es aber nicht. Wer in der Wohnung zwei TV-Geräte oder Laptops, Tablets hat, ist hier im Vorteil. Bevor man sich streitet, besser auf die Zimmer aufteilen, als lange zu diskutieren. Wer keine zwei Geräte hat, liegt mit der Erstellung eines Planes sicher nicht falsch. Was interessiert alle, was kann man auslassen, jetzt darf um die Fernsehzeiten gefeilscht werden.