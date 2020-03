Podcast #Miteinanddaheim verbreitet gute Laune!

Seit 91 Jahren begleitet Coca-Cola die Menschen in Österreich - und sieht seinen gesellschaftlichen Stellenwert auch darin, Menschen Lebensfreude zu vermitteln und ihnen auch in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen - so auch während der Corona-Krise! Neue Podcasts sollen darum für Optimismus sorgen und einen etwaigen „Lagerkoller“ in den eigenen vier Wänden vermeiden helfen.