Unfallkrankenhaus ist nun Salzburger Traumazentrum

Die Gesamt-Spitalsversorguung in Salzburg wird medizinisch und logistisch zentralisiert. Am Wochenende wurde bereits begonnen, die Chirurgie West des Uniklinikums in das zentrale Notfallspital für Non-Covid-Patienten im Salzburger Zentralraum umzufunktionieren. Gleichzeitig bereitete sich das Unfallkrankenhaus darauf vor, die gesamte Versorgung von Polytrauma-Patienten (Unfallopfern) zu übernehmen und ist ab sofort bereit.