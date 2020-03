Deutscher Liga-Boss rechnet mit EM-Verschiebung

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert geht fest von einer Verlegung der Fußball-EM 2020 aus und vertraut dabei dem UEFA-Präsidenten. „Aleksander Ceferin und sein Team haben ganz sicher alle Varianten bestmöglich durchgespielt. Die Entscheidung wird dann so aussehen, als dass sie die richtige ist“, sagte Seifert am Montag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.