Reisegruppe lenkt jetzt ein: Endstation Flughafen

„Wir waren im Paradies und haben es in vollen Zügen genossen. Wir wollen in dieser ungewissen Zeit aber lieber bei den Familien sein und sie unterstützen“, schildert die Reisegruppe, zu der auch ein befreundetes Paar aus Vorarlberg zählt, jetzt auf der gemeinsamen Facebook-Seite. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Clemens Trenker auch die exakten Rückreisepläne: „Uns allen geht es sehr gut. Wir sind jetzt bei einem Verladehafen in der Nähe von Bangkok und bereiten unsere Reisebusse dort auf die Verschiffung vor. Sobald die Fahrzeuge eingecheckt sind, treten wir dann den Rückflug an.“