Bisher keine Verdachtsfälle an der Tiroler Grenze

Keinen einzigen Verdachtsfall hat es am Donnerstag bei den Grenzkontrollen in Tirol an den Grenzen zu Italien gegeben. Auch der zunächst enorme Rückstau an Lkw auf der Brennerautobahn in Südtirol habe sich aufgelöst, heißt es vonseiten der Polizei. Da der Pkw-Verkehr beinahe vollständig zum Erliegen gekommen war, konnten alle drei Kontrollspuren für Lkw genutzt werden.