Österreich verpasst 2021 wohl einen CL-Fixplatz!

In der laufenden Saison hatte sich Red Bull Salzburg die Qualifikation für die „Königsklasse“ erspart. Rang 11 bedeutet einen Champions-Fixplatz, wenn sich der Sieger der vorangegangenen Auflage der Eliteliga über die nationale Meisterschaft für die Champions League qualifiziert - was in den vergangenen Jahren fast immer der Fall war. Allerdings steht hinter allen Rechenspielen ein Fragezeichen, weil noch nicht feststeht, ob diese Europacup-Saison angesichts des grassierenden Coronavirus überhaupt zu Ende gespielt werden kann.