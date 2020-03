Die „Krone“ ist die Nr. 1 bei Entscheidungsträgern

Tja, das war am vergangenen Samstag noch so. In einem Supermarkt mitten in Wien, vor dem Milchregal, wo ich nach der Flaschenmilch Ausschau hielt. Da kommt ein mir gänzlich unbekannter Herr auf mich zu. Er hat mich identifiziert und spricht mich höflich an. Er liest die Kronen Zeitung gerne und genau. „Die ,Krone‘ muss den Mächtigen die Fragen stellen und Antworten einfordern.“ Ja, das tun wir. „Ich weiß, deshalb zählt man ja so auf die Kronen Zeitung. Weil sie sich getraut, die Fragen zu stellen, die sich die Österreicher stellen. Weil sie unabhängig ist. Und bleiben Sie hartnäckig.“ Ja, bleiben wir! Und wer sind Sie eigentlich?