Große Einschnitte: „Das verändert unser Leben“

Wie die Regierung, rät auch der Chefredakteur dazu, in sich zu gehen und zu schauen, wo sich jeder selbst zurücknehmen kann, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich zu verhindern.



Wie es nun um Österreichs Wirtschaft bestellt ist, welche Großveranstaltungen in Gefahr sind und was man noch beachten sollte, sehen Sie im ganzen Interview im Video oben.