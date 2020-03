Motorrad-WM: Katar-Rennen nimmt tränenreiches Ende

Die Motorrad-WM begann irgendwie ganz merkwürdig. Dass die schnellsten Zweirad-Piloten der Welt ihre Saison in Katar anfangen, daran gewöhnt man sich irgendwie. Aber, dass in der Königsklasse, in der MotoGP, überhaupt kein Rennen mehr zum Saisonbeginn stattfindet, das tut dem einfachen Motorsport-Fan schon weh. Zudem fand das Ganze in Katar ein ziemlich tränenreiches Ende.