„Eine der größten Überraschungen im Fußball“

26 (!) Elfmeter

Durch Treffer von Vernam (22.) und Warren (30.) feierte Grimsby zunächst eine 2:0-Führung. Ehe Joker Mbeumo (75.) und Maguire (89.) Manchester ins Elferschießen retteten. Dort trafen mit Ausnahme je eines Spielers auf jeder Seite sämtliche Akteure, Kabia und Burns bzw. Fernandes ein zweites Mal, ehe im 26. (!) Versuch Mbeumo die Latte traf, United 11:12 verlor. Die Mega-Sensation war perfekt!