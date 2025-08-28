Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blamage für ManUnited

„Eine der größten Überraschungen im Fußball“

Fußball International
28.08.2025 05:42
Sensationssieg gegen Manchester United – bei Grimsby Town kannte der Jubel keine Grenzen.
Sensationssieg gegen Manchester United – bei Grimsby Town kannte der Jubel keine Grenzen.(Bild: AP/Nigel French)

Nach dem historischen Debakel gegen Grimsby Town zerreißt die britische Presse die Stars von Manchester United. „Amorims Flops scheitern in einer der größten Pokal-Überraschungen, die der englische Fußball je gesehen hat“, schreibt das Boulevardblatt „The Sun“.

0 Kommentare

Einen verrückten Fußballabend erlebte am Mittwochabend die nordenglische Hafenstadt Grimsby. Denn deren Viertligist Grimsby Town empfing im League Cup Manchester United und fügte dem schon angeschlagenen einstigen Fußballriesen den nächsten Nackenschlag zu.

Hier die Highlights im Video:

26 (!) Elfmeter
Durch Treffer von Vernam (22.) und Warren (30.) feierte Grimsby zunächst eine 2:0-Führung. Ehe Joker Mbeumo (75.) und Maguire (89.) Manchester ins Elferschießen retteten. Dort trafen mit Ausnahme je eines Spielers auf jeder Seite sämtliche Akteure, Kabia und Burns bzw. Fernandes ein zweites Mal, ehe im 26. (!) Versuch Mbeumo die Latte traf, United 11:12 verlor. Die Mega-Sensation war perfekt!

Lesen Sie auch:
Harry Maguire ist bedient.
League Cup
Manchester United blamiert sich gegen Viertligist
27.08.2025

„Ein nicht für möglich gehaltener Tiefpunkt“
Die „Daily Mail“ spricht von einem „nicht für möglich gehaltenen Tiefpunkt“ für Manchester United. Und die BBC bringt es auf den Punkt: „Manchester United hat eine der peinlichsten Niederlagen seiner Geschichte hinnehmen müssen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Manchester
Manchester United
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
154.144 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.936 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.887 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1822 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1678 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Fußball International
Europacup-TICKER
LIVE ab 18 Uhr: WAC trifft auf Omonia Nikosia!
Blamage für ManUnited
„Eine der größten Überraschungen im Fußball“
Das sind die Lostöpfe
Champions League: Auslosung ab 18 Uhr LIVE
Europacup-TICKER
LIVE ab 19 Uhr: SK Rapid muss gegen ETO Györ ran
League Cup
Manchester United blamiert sich gegen Viertligist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf