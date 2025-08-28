„Eine der größten Überraschungen im Fußball“

Nach dem historischen Debakel gegen Grimsby Town zerreißt die britische Presse die Stars von Manchester United. „Amorims Flops scheitern in einer der größten Pokal-Überraschungen, die der englische Fußball je gesehen hat“, schreibt das Boulevardblatt „The Sun“.
Einen verrückten Fußballabend erlebte am Mittwochabend die nordenglische Hafenstadt Grimsby. Denn deren Viertligist Grimsby Town empfing im League Cup Manchester United und fügte dem schon angeschlagenen einstigen Fußballriesen den nächsten Nackenschlag zu.
Hier die Highlights im Video:
26 (!) Elfmeter
Durch Treffer von Vernam (22.) und Warren (30.) feierte Grimsby zunächst eine 2:0-Führung. Ehe Joker Mbeumo (75.) und Maguire (89.) Manchester ins Elferschießen retteten. Dort trafen mit Ausnahme je eines Spielers auf jeder Seite sämtliche Akteure, Kabia und Burns bzw. Fernandes ein zweites Mal, ehe im 26. (!) Versuch Mbeumo die Latte traf, United 11:12 verlor. Die Mega-Sensation war perfekt!
„Ein nicht für möglich gehaltener Tiefpunkt“
Die „Daily Mail“ spricht von einem „nicht für möglich gehaltenen Tiefpunkt“ für Manchester United. Und die BBC bringt es auf den Punkt: „Manchester United hat eine der peinlichsten Niederlagen seiner Geschichte hinnehmen müssen.“
Kommentare
