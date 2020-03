Dolly Parton will mit 75 aufs „Playboy“-Cover

„Cartoons altern nie“

Ihr Aussehen sei außerdem zeitlos, was ihr zugute kommen würde: „Ich habe meinen eigenen Look. Ich schaue aus wie aus einem Cartoon, und Cartoons altern nicht wirklich. Selbst wenn ich 90 wäre, würde ich vermutlich immer noch fast so aussehen wie jetzt - nur mit mehr Make-up und dickerem Haar“, schmunzelt der Star.