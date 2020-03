„Cican der Beste!“ Schlager-Gerücht war nur Ente

„Wir haben einen ausgezeichneten Torhüter mit Cican Stankovic“, erklärte Christoph Freund, am Samstag noch zu keiner Stellungnahme bereit, gestern im Rahmen des Bundesliga-Spiels gegen Sturm Graz (2:0) gegenüber „Sky“. Auf die Frage, ob Interesse am Stadt-Salzburger bestehe, antwortete der Sportdirektor: „Wir haben uns überhaupt nicht damit beschäftigt. Ein klares Nein! Für mich ist Cican der Beste in Österreich!“