Kreativer Mainz-Protest gegen Hopp und DFB

Für Fortuna Düsseldorf ist die sichere Zone in der deutschen Fußball-Bundesliga weiterhin vier Zähler entfernt. Markus Suttner, Kevin Stöger und Co. waren am Sonntag im Auswärtsduell mit Mainz 05 das bessere Team, kamen aber nur aufgrund eines glücklichen, späten Treffers zu einem 1:1-Remis. Dadurch wahrten die auf Rang 15 liegenden Mainzer den Abstand zum Relegationsplatz. Der Aufreger des Abends fand allerdings auf der Tribüne statt.