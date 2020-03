Retro-Bayern gewinnen Derby-Fight gegen Augsburg

Bayern München ist dem neuerlichen Fußball-Meistertitel in der deutschen Bundesliga am Sonntag wieder einen Schritt näher gekommen. Der Rekordmeister gewann in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg 2:0 und fixierte den 14. Sieg in den jüngsten 15 Pflichtspielen. In der Liga entschieden die Münchner die jüngsten vier Partien für sich und liegen da nach 25 Runden vier Punkte vor Dortmund.