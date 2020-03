Bayern-Skandal von Sinsheim geht in Geschichte ein

Niemand hätte das erwartet, dass die Bayern ohne ihren verletzten Star-Stürmer Robert Lewandowski so stark präsentieren. Dem war aber so. Man legte los, als ob es kein Morgen geben würde. Die Bayern mit Innenverteidiger David Alaba lagen in Sinsheim nach einer Viertelstunde durch Tore von Serge Gnabry (2.), Joshua Kimmich (7.) und dem 18-jährigen Lewandowski-Ersatzmann Joshua Zirkzee (15.) komfortabel voran. Bei den Heimischen waren Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch staunende Beobachter. Philippe Coutinho (33., 47.) und Leon Goretzka (62.) legten weiter nach. Nach dem 6:0 schaute es nach einem Spaziergang in den restlichen zwanzig Minuten aus, doch es kam ganz anders. Die Bayern-Fans entrollten in der 67. Minute diesen Banner: