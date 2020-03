Ben Affleck: Romanze mit schönem Bond-Girl!

Aus gespielter Liebe wird echte Liebe - das ist in Hollywood seit Liz Taylor und Richard Burton in „Cleopatra“ Usus. Brad Pit und Angelina Jolie („Mr. und Mrs. Smith“), Blake Lively und Ryan Reynolds („Green Lantern“), Eva Mendes und Ryan Gosling („The Place Beyond the Pines“) setzten die Tradition fort. Und jetzt soll Amors Pfeilschuss bei Dreharbeiten Ben Affleck getroffen haben!