Ricciardo: „Start ohne Ferrari wäre nicht richtig“

„Würde mir nichts bedeuten“

„Die WM kann ohne das ganze Teilnehmerfeld nicht weitergehen. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, ein Rennen ohne die 10 Teams und den 20 Fahrern zu starten“, sagte Ricciardo den australischen Zeitungen „The Age“ und „The Herald“. Es wäre nicht fair ihnen gegenüber. Es ist anders, als wenn sie wegen eines technischen Vergehens disqualifiziert wären, so wäre es einfach nicht richtig und so will ich auch kein Rennen gewinnen. So würde mir ein Sieg nichts bedeuten".