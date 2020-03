Ferrari will Garantie! Sonst Rückzug von Aussie-GP

Es sieht so aus, als ob der Formel-1-Saisonbeginn reibungslos über die Bühne gehen wird. Doch Ferrari-Boss Mattia Binotto will sichergehen. Er will, dass keine bösen Überraschungen auf seine italienischen Kollegen in Melbourne warten. Sprich, dass sie wegen des in Norditalien grassierenden Coronavirus nicht in Quarantäne müssen, wenn sie australischen Boden betreten. Das sagte Binotto laut der australischen Tageszeitung „Sydney Morning Herald“ dem Fachportal „motorsport.com“ gegenüber.