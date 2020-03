Erfolgslauf nach Comeback geht weiter

Was hilft, um wieder ganz oben zu stehen? „Schnell heim und was ändern!“ Schließlich geht es nicht nur um den Weltcup, in dem Dominator Simone Origone (It) abermals zuschlug, sondern mit Blick voraus auch um die Weltrekordjagd. Die im März im französischen Vars in die nächste Runde gehen soll. Die Bestmarke hält seit 2016 Ivan Origone mit 254,958 Stundenkilometern. Am Samstag steht der dritte und letzte Bewerb in Schweden an, nächste Woche noch ein Event in Formigal in Spanien.