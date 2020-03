Völlig idiotisch! Ein Kommentar zur Fan-Thematik

Noch weniger wissen vermutlich jene Fans von Rapid, Innsbruck und dem LASK warum auch sie in der Meisterschaft beziehungsweise während der Cup-Halbfinali in Lustenau und in Salzburg in diese Empörungs-Schreie einstimmten. Vor allem geht es bei den Protesten in Deutschland schließlich darum, dass die Dortmund-Ultras nach wiederholten Angriffen gegen Hopp vom Fußballbund für zwei Jahre Stadionverbot in Hoffenheim erhielten. Damit hatte der DFB nach Meinung der radikalen Fans gegen sein Versprechen verstoßen, solche Kollektivstrafen nicht mehr zu verhängen.