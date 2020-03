„Kritikpunkte entsprechen nicht der Wahrheit!“

Anonym ist feig!

Ein eklatanter Personalmangel, von der die Justizanstalt Innsbruck seit Jahren geplagt ist. Die monatelange Forderung nach der Aufnahme der Justizwache in die Schwerarbeiterregelung. Attacken seitens der Insassen auf die Beamten. Der lang ersehnte Wunsch nach einem Durchgriffsrecht. Ein Vorgesetzter, der seine eigenen Angestellten (zu unrecht, wie sich zeigte) anzeigt. Es gibt also keine Missstände und auch nichts zu kritisieren hinter den schwedischen Gardinen in Tirol, wie es ein Teil der Beamten in einem anonymen Schreiben betont? Hingegen kritisieren sie die Recherchen der Medien, auch jene der „Krone“: „Wir bitten Sie, sich auch Meinungen von anderen Bediensteten anzuhören.“ Die „Krone“ hat dies häufig versucht, doch bei fast jedem Beamten hieß es, dass er nichts sagen wolle. Nur wenige Bedienstete äußerten sich, stets anonym. Genauso wie jene Beamte, die nun den Brief aufgesetzt haben. Doch wie sollen wir mit ihnen in Kontakt treten, um zu verifizieren, ob sie tatsächlich Beamte des „Ziegelstadls“ sind, und um sie zu fragen, ob sie noch mehr auf dem Herzen haben?