Tiroler Frühjahrsmesse wird nun doch verschoben!

Bei Krankheitssymptomen muss sofortige Isolation gewährleistet sein

So müssen Personen - AusstellerInnen und BesucherInnen - von der Veranstaltung ausgeschlossen werden, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einer der Risikoregionen aufhielten oder Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person hatten. Für die Einhaltung dieser Maßnahme hat der Veranstalter Sorge zu tragen. Sollten während der Veranstaltung Krankheitssymptome wie Atemwegserkrankungen bei Personen auftreten, müssen diese vor Ort bis zum Abtransport isoliert werden - sofern sie in den vergangenen 14 Tagen in einer der Risikogebiete waren und trotz des bestehenden Ausschlussgrundes an der Messe teilnahmen.