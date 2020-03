Finden Sie unbekannte Verwandte mit diesem Test!

Den Test können Sie ganz einfach zuhause durchführen. Der Abstrich erfolgt mit einem Wattestäbchen, die Probe entnehmen Sie einfach von der Innenseite der Wange. Diese Probe wird dann in einen Umschlag gegeben und an das DNA-Labor von MyHeritage geschickt. Innerhalb von 4 Wochen wird das Ergebnis ausgewertet und Sie werden eingeladen, das Ergebnis auf Ihrem privaten MyHeritage-Konto anzusehen. Das Ergebnis wird in einer interaktiven 3-D-Karte zusammengefasst und mit Melodien aus den verschiedenen Regionen untermalt.