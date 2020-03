Dreier-Landtag hat eine hohe Erfolgsquote

1991, also bereits vor dem EU-Beitritt von Österreich, wurde im Rahmen des ersten Dreierlandtages in Meran die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelebt. „Die kommende Sitzung des gemeinsamen Länderparlaments im Herbst in Tirol ist somit das Produkt einer drei Jahrzehnte andauernden Erfolgsgeschichte im Zeichen der freundschaftlichen Kooperation“, freut sich Tirols LT-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Themen, die von überregionaler Bedeutung sind - Stichwort Katastrophenschutz oder Fachkräftemangel - werden debattiert und miteinander wird nach Lösungen gesucht. Die Effizienz und Nachhaltigkeit müsse aber weiterentwickelt werden!