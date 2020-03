Mit nur einem Klick in die Betrugsfalle

„Ihr WhatsApp-Messenger ist abgelaufen. Erneuern Sie ihn jetzt“ – oder: „Verlängern Sie jetzt Ihr Jahresabonnement“: So, oder so ähnlich beginnen die ominösen Nachrichten, die derzeit in vielen Tiroler E-Mail-Postfächern landen. Wenn Sie diese Zeilen lesen, sollten Sie am besten gleich auf „Löschen“ und keinesfalls auf den beigefügten Link klicken! Denn dieser führt direkt auf eine Fake-Seite, auf der die Eingabe von persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Kreditkartennummer und Bankverbindungen verlangt wird. Wer in die Falle getappt ist, sollte unbedingt bei der Polizei Anzeige erstatten – und bei der jeweiligen Bank seine Karten sperren lassen.