Wien heizt mit Schnitten, Müll und ... Toten

Wasserkocher: Hier reden wir nicht von den kleinen Geräten, die in unseren Küchen stehen, sondern vom größten Wasserkocher der Stadt. Die Power-2-Heat-Anlage in der Leopoldstadt verwandelt überschüssigen Strom in umweltfreundliche Wärme. Scheint die Sonne und ist im Netz bereits genug Strom vorhanden, startet der Kocher und erzeugt heißes Wasser für mehr als 20.000 Haushalte. Ein weiterer dieser E-Heizer wird 2021 übrigens in der Spittelau in Betrieb gehen.