Sitz der Scharnitzer Schützengilde verwüstet

In der Zeit zwischen 1.30 Uhr am 22. Februar und 16.30 Uhr am 23. Februar (in der Nacht fand in der Nähe ein Maskenball statt) drangen Unbekannte, vermutlich mit einem gestohlenen Schlüssel, in die Räumlichkeiten der Schützengilde Scharnitz am Adolf-Klinge-Platz in Scharnitz ein. Dort entnahmen die Täter Alkohol, den sie wohl auch direkt vor Ort tranken. Anschließend tobten sie sich mit einem Feuerlöscher aus.