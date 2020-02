Spekulationen über Hofers Gesundheitszustand

„Ich habe alles gegeben, bis an die Grenze meiner Gesundheit. Bis hin zu - das wissen nur wenige - einigen Herzuntersuchungen in den letzten Monaten.“ - Es war eine kurze Zwischenbemerkung von FPÖ-Parteichef Hofer in seiner Aschermittwoch-Rede, die für Verwirrung sorgte. Schnell tauchte die Frage auf: Hat Hofer Herzprobleme und deutete er damit seinen baldigen Rückzug aus der Politik an?